Brexit: martedì discorso May su piano Gb per i negoziati

Il tanto atteso discorso di Theresa May sui piani del governo britannico per i negoziati della Brexit è fissato per martedì prossimo, 17 gennaio.

È quanto si legge sul sito del Guardian, secondo cui in molti, dagli operatori finanziari ai politici Ue, aspettano di conoscere le linee guida stabilite dalla premier conservatrice.

Da settimane May è finita sotto pressione per rivelare i dettagli su come intende divorziare da Bruxelles e in proposito ha ricevuto anche molte critiche.

Il primo ministro finora, oltre a dare qualche indicazione piuttosto generica, ha continuato ad affermare che intende avviare l'iter di uscita entro la fine di marzo. Non mancano le incognite lungo il cammino, come il parere della Corte suprema che in questo mese si deve pronunciare sul ricorso del governo contro il verdetto dell'Alta corte che richiede il voto del Parlamento di Westminster per avviare la Brexit.