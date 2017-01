Brexit, May: abbandoniamo Ue e costruiamo Gb mondiale

"In questo momento stiamo abbandonando l'Europa e pianifichiamo un vertice biennale del Commonwealth. Costruiremo una Gran Bretagna veramente mondiale". Lo ha detto la premier britannica Theresa May svelando il piano del governo sulla Brexit.

"Non vogliamo che l'Unione europea si smembri ma da parte dell'Ue è mancata la flessibilità nei confronti di Londra e i britannici se ne sono accorti", ha detto ancora Theresa May svelando il piano del governo sulla Brexit, definendola "una lezione anche per l'Ue se vuole avere successo".