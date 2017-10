Brexit: May a Bruxelles, tenta riprendere in mano negoziati

Punta a riprendere in mano i negoziati sulla Brexit Theresa May con un viaggio a Bruxelles che ha lasciato sorpresi i media britannici perché non era stato annunciato, a riprova della situazione di urgenza per l'impasse nei colloqui con l'Ue.

Downing Street tenta di gettare acqua sul fuoco affermando che era invece "programmato da settimane".

Fatto sta che l'impresa della premier conservatrice secondo il Times non è facile: sbloccare la situazione su tre punti in cui Londra e Bruxelles non trovano un accordo (conto del divorzio, diritti dei cittadini Ue e del Regno Unito, confine irlandese).

Il primo ministro, accompagnata dal ministro per la Brexit, David Davis, incontra stasera il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker in una cena di lavoro in cui proverà a gettare le basi per passare alla fase successiva del negoziato, sulle relazioni future tra Gran Bretagna e Ue.

Ieri May aveva cercato di trovare il sostegno della cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso di una telefonata.

Nel frattempo, il ministro degli esteri britannico Boris Johnson ha lanciato un appello affinché l'Ue cominci a discutere, senza più rallentare il processo.

"Facciamo sì che questa conversazione cominci e smettiamola di farci crescere l'erba sotto i piedi" ha aggiunto, a poche ore dalla cena di stasera della May a Bruxelles con Juncker e David Davis. "È tempo che la grande nave sia varata in mare aperto e che cominciamo una conversazione seria sul nuovo rapporto futuro".