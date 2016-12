Brexit: messaggio di Natale May, "dobbiamo restare uniti"

Il Natale con il papà prete, i 90 anni della regina Elisabetta e, naturalmente, la Brexit. Sono stati tra gli argomenti toccati dalla premier britannica Theresa May nel suo primo messaggio di Natale, che i media locali definiscono "il più religioso degli ultimi anni".

Il primo ministro conservatore ha invitato i cittadini britannici a "celebrare con le nostre famiglie la nascita di Cristo e il suo messaggio di perdono, amore e speranza". May poi ha ricordato i cristiani perseguitati nel mondo e ha affermato "la determinazione a difendere la libertà di religione".

Nella parte più politica del suo messaggio la premier ha rivolto un appello all'unità della Gran Bretagna in vista della Brexit. "Dal momento che ci apprestiamo a lasciare l'Unione Europea dobbiamo cogliere la storica opportunità di ritagliarci un nuovo determinante ruolo nel mondo e restare uniti verso il nostro futuro", ha dichiarato May all'indomani delle rivelazioni del Times su un certa "frustrazione e delusione" da parte della regina Elisabetta nei confronti della premier che vorrebbe mantenere segreti per quanto riguarda i piani della Brexit.

Domani sarà la volta della sovrana parlare ai sudditi nel tradizionale messaggio Natale registrato nei giorni scorsi.