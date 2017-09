Brexit: non ferma turismo Londra, boom nei prossimi anni

La Brexit non interrompe il grande afflusso di turisti a Londra. Anzi per i prossimi anni sono previsti nuovi record nella capitale britannica secondo i dati diffusi dall'ufficio del sindaco Sadiq Khan e dall'agenzia di promozione della metropoli.

Si prevede che più di 40 milioni di persone possano visitare Londra entro il 2025, registrando un incremento del 30% sui 31,2 milioni di visitatori che è arrivato nel 2016. Crescerà anche la loro spesa annua, arrivando a 22 miliardi di sterline rispetto agli attuali 14,9 miliardi.

I dati sono stati presentati dal sindaco Khan che ha anche lanciato la sua 'visione' per il futuro della città promettendo nuovi investimenti nel settore turistico e tecnologico, che vede già la capitale all'avanguardia coi suoi laboratori e campus dedicati alle start up. Il primo cittadino ha anche affermato che intende accanto all'offerta turistica garantire anche la massima accessibilità per i londinesi.