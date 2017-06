Brexit: Oettinger, buco 10-11 mld l'anno su bilancio Ue

Lo ha affermato il commissario Ue al bilancio Guenther Oettinger nel presentare il paper di riflessione sulle finanze europee post 2020.

"I tagli saranno necessari nei prossimi 10 anni" perché "non possiamo far finta che niente sia cambiato con la Brexit", ha sottolineato.

In particolare, ci saranno tagli e razionalizzazioni ai fondi per la coesione che vanno alle regioni e a quelli per l'agricoltura. Le nuove priorità sono migranti, lotta al terrorismo e difesa comune.