Brexit: primo incontro Barnier-controparti Gb a Bruxelles

Il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, ha avuto un incontro oggi a Bruxelles con Oliver Robbins, il capo del dipartimento britannico per l'uscita dalla Ue, e con il rappresentante permanente del Regno Unito presso la Ue, Tim Barrow.

Si tratta del primo faccia a faccia per i cosiddetti 'talks on talks', ovvero per decidere logistica e formato del negoziato vero e proprio.

Stando a quanto indicato da fonti europee non è stata ancora fissata una data per il primo round negoziale, che prima delle elezioni britanniche era stata proposta per il 19 giugno. Secondo le fonti, Barnier e le controparti britanniche hanno concordato di avere ulteriori incontri in questa settimana.

Nelle linee guida del negoziato approvate dai leader europei, il negoziato sulla Brexit dovrà arrivare ad un accordo su tre priorità (diritti dei cittadini, accordo finanziario e frontiera irlandese), prima di cominciare la trattativa sulla relazione futura del Regno Unito con la Ue. Oggi la Commissione ha pubblicato le posizioni negoziali sulle sue prime due priorità.