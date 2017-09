Brexit: Scozia e Galles pronte a sfidare May su 'Repeal Bill'

A lanciarla, secondo l'Independent, potrebbero essere congiuntamente i governi locali di Scozia e Galles - guidati rispettivamente dagli indipendentisti dell'Snp e dal Labour - i quali pretendono modifiche al testo.

Edimburgo e Cardiff mirano ad ottenere in particolare garanzie di poter avere voce in capitolo su qualunque riforma futura di attuali leggi europee che abbiano un impatto sui poteri e le prerogative attribuite loro dalla devolution. Ed evocano in caso contrario il rischio di una "crisi costituzionale". Per Downing Street si tratta di un grattacapo in più, anche se la priorità del momento è quella di ottenere domani l'ok al "Great Repeal Bill" alla Camera dei Comuni.

Un via libera necessario per evitare i rischi di un futuro vuoto legislativo, ha insistito in queste ore il ministro per la Brexit, David Davis, agitando altrimenti lo spettro del "caos".

Ai Comuni, l'annunciato "no" laburista mette del resto sotto pressione la risicata maggioranza di governo, che potrebbe venir meno se l'ala più "filo-europea" del gruppo conservatore non si dovesse allineare compatta alla disciplina di partito.