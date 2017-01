Brexit: Tim Barrow sarà il nuovo ambasciatore GB in Ue

Tim Barrow, diplomatico di lungo corso, sarà nominato ambasciatore britannico nell'Ue per sostituire il dimissionario Ivan Rogers. Lo rende noto la Bbc citando fonti del Foreign Office.

Sir Barrow, ex ambasciatore a Mosca, sarà quindi il rappresentante di Londra nei negoziati sulla Brexit.

Rogers si era dimesso ieri a sorpresa in polemica con il governo di Theresa May, accusata di un approccio "confuso" sulla Brexit. Secondo i media, in particolare avrebbe contestato i "falchi" nell'esecutivo conservatore favorevoli ad un taglio netto con l'Unione europea.