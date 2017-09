Brexit, Ue punterebbe a "processo educativo" per popolo britannico

Sembrano fatte apposta per irritare la stragrande maggioranza dei sudditi di Sua Maestà le parole attribuite oggi dalla Bbc a Michel Barnier, e che il capo negoziatore francese di Bruxelles avrebbe pronunciato a microfoni spenti a Cernobbio.

Parole a cui ha risposto indirettamente a stretto giro la sua controparte, il ministro britannico per la Brexit, David Davis, liquidando come "sciocco" il tentativo di "far pressione" sul governo di Theresa May a proposito del "conto di divorzio".

Davis, intervistato dalla stessa Bbc nel talk show domenicale di Andrew Marr, ha poi attaccato l'opposizione laburista di Jeremy Corbyn, bollando come contraria agli interessi nazionali e negoziali del Regno Unito la minaccia del Labour di votare contro il Repeal Bill destinato ad avviare la procedura d'uscita del Paese dalla tutela della legislazione europea.