Bruxelles: in borsa terrorista bomba con chiodi e gas

Il procuratore Eric Van der Sypt ha spiegato che l'attentatore non è riuscito nel suo intento di far esplodere l'ordigno, "ma è chiaro che voleva fare molti più danni. La borsa è scoppiata due volte, ma poteva andare molto peggio".

Il sospetto kamikaze ucciso ieri dalle forze di sicurezza alla Gare Centrale non indossava invece una cintura esplosiva e non era conosciuto per vicinanza ad ambienti terroristici.