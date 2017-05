BS: 12enne mandata oltreconfine a fare la spesa da sola sabato sera

Poiché la madre non si è resa conto della gravità del suo gesto, la polizia ha informato le autorità di tutela della famiglia.

Attorno alle 22.30 l'adolescente è stata trovata da una pattuglia sola alla stazione di una S-Bahn a Lörrach, in Germania, riferisce in un comunicato odierno la polizia di Friburgo in Brisgovia.

L'abbigliamento della 12enne era decisamente inadeguato per le temperature serali. Inoltre la giovane aveva con sé fin troppi acquisti, indica la nota. La pattuglia ha dunque accompagnato la ragazza alla stazione di polizia e in seguito ha avvisato i genitori. La reazione negativa della madre ha indotto le forze dell'ordine a rivolgersi alle autorità di tutela della famiglia.