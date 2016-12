BS: 302 chili di tabacco da pipa d'acqua di frodo, due fermi

Due siriani sono stati fermati nella notte tra il 25 e il 26 dicembre presso il valico autostradale tedesco-elvetico di Basilea-Freiburgstrasse: in auto avevano 302 chili di tabacco da pipa ad acqua che stavano tentando di introdurre di frodo in Svizzera.

Ne dà notizia oggi l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in una nota. I due siriani di 21 e 30 anni, residenti nella Svizzera nordorientale (il comunicato non precisa il cantone), hanno attirato l'attenzione delle guardie di confine, una cui pattuglia li ha fermati sull'autostrada in direzione di Berna/Lucerna. Nel bagagliaio le guardie hanno trovato diverse decine di scatole di cartone contenenti il tabacco.

Vista la gran quantità di merce di contrabbando, con un mancato pagamento di dazi per circa 30'000 franchi, è stata aperta un'inchiesta penale contro il conducente, che rischia una multa salata. Nella stessa notte è stata condotta una perquisizione domiciliare. I viaggiatori possono introdurre di norma al massimo 250 grammi di tabacco da pipa ad acqua esentasse, rammenta l'AFD.