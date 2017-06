BS: guardie confine arrestano britannico per multe non pagate

Le guardie di confine hanno fermato nei giorni scorsi al valico autostradale di Basilea-Weil un 27enne britannico, colpito in Svizzera da nove mandati d'arresto a causa di multe non pagate e costi procedurali per un totale di circa 52'000 franchi.

Il giovane, che stava per entrare a piedi in Svizzera dalla Germania, è stato consegnato alla polizia cantonale di Basilea Città, informa in un comunicato odierno il Comando delle guardie di confine renano.

I mandati d'arresto sono stati spiccati in diversi cantoni. Le multe non pagate sono state inflitte per infrazioni contro le norme stradali elvetiche e la legge sugli stranieri, precisa la nota.