BS: scontri dopo Basilea-Zurigo, accuse per 16 persone

La procura di Basilea Città ha comunicato oggi di aver chiuso il procedimento nell'ambito degli scontri in occasione della partita di calcio fra Basilea e Zurigo del 10 aprile 2016.

Sedici persone fra i 20 e i 35 anni, di cui 14 svizzeri, un tedesco e uno spagnolo, dovranno comparire davanti al Tribunale penale cantonale.

Un altro caso è stato invece assegnato alle autorità competenti di Basilea Campagna. Nei disordini scatenati dai tifosi erano rimasti feriti diversi poliziotti, così come un bambino, ricorda la procura in una nota. Un proiettile di gomma sparato dalle forze dell'ordine aveva inoltre provocato una grave lesione all'occhio a un uomo.

Per certi presunti colpevoli le manette sono scattate già qualche giorno dopo i fatti, mentre altri si sono costituiti o sono stati identificati qualche mese più tardi, dopo la pubblicazione di immagini ritraenti otto sospetti. Per uno di questi non è stato possibile procedere all'identificazione.

Gli imputati dovranno rispondere di sommossa, danneggiamento e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Per alcuni l'accusa è quella di aver violato la Legge sulle armi, la Legge sugli stupefacenti e il divieto di coprirsi il volto. I danni materiali erano ammontati a diverse decine di migliaia di franchi.