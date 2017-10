Buchs (SG): 14enne sale su vagone treno e viene fulminato, grave

Un 14enne è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio nei pressi della stazione merci di Buchs (SG). Il ragazzo si era arrampicato su un vagone ed è entrato in contatto con i cavi della corrente elettrica. A causa della forte scossa è stato sbalzato a terra.

Il 14enne è stato elitrasportato dalla Rega in ospedale e si trova in uno stato critico, indica la polizia cantonale in una nota odierna.