Bülach (ZH): cadono due operai, uno muore, l'altro è ferito grave

I due, che stavano partecipando a una demolizione, sono caduti, per cause ancora ignote, per diversi metri nel vuoto, rimanendo sepolti dalle macerie.

Uno dei due operai è morto sul posto. La sua identità non è ancora nota, indica la polizia cantonale in un comunicato. Il suo collega, un 50enne portoghese, ha invece riportato ferite gravi ed è stato trasportato in ospedale. Il cantiere è stato provvisoriamente messo in sicurezza.