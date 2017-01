Bulgaria e Romania sommerse da neve e gelo

In alcune regioni settentrionali è in vigore lo stato di emergenza, numerose strade sono ancora chiuse al traffico mentre alcuni villaggi sono completamente isolati e senza corrente elettrica.

Nella città di Kargiali, nel sud della Bulgaria, un clochard di 65 anni è stato trovato morto assiderato per strada. Secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni le temperature continueranno a scendere arrivando di nuovo ai venti gradi sotto zero e riprenderanno le abbondanti nevicate soprattutto nella Bulgaria orientale.

Temperature polari anche in Romania dove in alcune zone il termometro è sceso anche fino a 30 gradi sotto lo zero. La capitale Bucarest è sommersa dalla neve caduta senza interruzione nel fine settimana, ma è in pratica tutto il paese nella morsa del gelo che ha indotto le autorità ad annunciare il codice arancione di emergenza.

Finora non si sono registrate vittime ma soltanto diversi incidenti legati alle condizioni delle strade e dei passaggi pedonali. Le temperature resteranno molto al di sotto dello zero per ancora un paio di giorni, secondo quanto indicato dalle previsioni meteo.