Bulgaria: elicottero militare precipita in mare, un morto

Un elicottero AS Panther - 565 MB della Marina militare bulgara è precipitato nelle acque del Mar Nero durante l'esercitazione "Cerno More - 2017". L'incidente è avvenuto ieri a metà giornata.

l comandante del velivolo è morto all'ospedale di Varna per la gravità delle ferite riportate, mentre gli altri due uomini dell'equipaggio sono rimasti feriti ma non gravemente. Entrambi sono ancora ricoverati nello stesso ospedale.

L'incidente è avvenuto a sette miglia a est della foce del fiume Kamcia. In una nota il ministero della Difesa ha reso noto che sono in corso ispezioni e indagini per accertare la causa dell'incidente.