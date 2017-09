Bulgaria: scoperte migliaia di uova contaminate da fipronil

Anche dei produttori bulgari risultano essere coinvolti per la prima volta nello scandalo internazionale dell'insetticida fipronil, scoperto nelle uova di gallina.

I media di Sofia informano oggi che la produzione di uova di tre allevamenti avicoli in Bulgaria è contaminata dalla pericolosa sostanza. Si tratta di 152 mila uova bloccate negli allevamenti stessi, altre 109 mila ritirate dai depositi all'ingrosso e 99 mila ritirate dai negozi.

Le uova erano messe in vendita prevalentemente nella capitale Sofia, in due grosse catene di supermercati, ma anche nei piccoli negozi. Le competenti autorità hanno annunciato il numero di lotto stampato sul guscio delle uova contaminate avvertendo la popolazione di non consumarle.

Il mese scorso sono state sequestrate 25 tonnellate di gelato e nove di maionese prodotti in Bulgaria con l'utilizzo di uova in polvere importate dall'estero che risultavano contaminate di fipronil.