Buone prospettive per export elvetico, 58% PMI prevede più vendite

Il 36% si aspetta una stagnazione (valore sceso dal 42% del trimestre precedente), mentre solo una quota molto bassa teme un arretramento. L'indice delle prospettive di export delle PMI di Switzerland Global Enterprise (S-GE, già Osec) ha raggiunto 75,2 punti all'inizio del quarto trimestre, salendo in modo significativo da 67,1 punti e attestandosi - su una scala da zero a 100, con 50 come soglia di crescita - al livello più elevato dal 2010, informano in un comunicato la stessa S-GE e Credit Suisse.

Il franco meno forte - la moneta elvetica ha perso il 7% del suo valore dall'inizio dell'anno - non si è fatto ancora sentire a livello di volumi di vendita: ma ha permesso al 53% delle 150 imprese interpellate di migliorare i margini. Le aziende non sembrano comunque ancora credere completamente all'indebolimento della moneta svizzera: i due terzi calcolano infatti il corso dell'euro (attualmente a 1,15 franchi) sull'insieme dell'anno a 1,05-1,10. Nel 2018 la maggioranza (56%) punta su 1,10-1,15.

Nonostante la buona situazione congiunturale le imprese intendono risparmiare ulteriormente per migliorare la competitività: il 65% delle PMI mira a ridurre i prezzi di produzione.

"Il clima dell'export è molto positivo", sintetizza Alberto Silini, responsabile consulenza presso S-GE, citato nel comunicato. I margini più elevati permettono di investire di più. "I beni e servizi svizzeri sono molto richiesti all'estero. Le PMI che prevedono di avviare un'attività di export, oppure di accedere a nuovi mercati, devono cogliere ora quest'opportunità", si dice convinto Silini.