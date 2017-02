Calida acquisisce tedesca Reich Online Services

In linea con la sua strategia, il gruppo Calida rafforza in questo modo il proprio peso nel settore in espansione del commercio su internet, ha indicato l'azienda in serata con un comunicato.

Reich Online Services ha sede a Stephanskirchen, nei pressi di Monaco di Baviera, e conta 75 collaboratori. Nel 2016 ha realizzato un giro d'affari di 14,8 milioni di franchi.