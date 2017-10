California: bilancio vittime incendi sale ad almeno 29

La Camera Usa ha previsto lo stanziamento di fondi a favore delle aree colpite dal fuoco. Con 353 voti contro 69, ha inoltre approvato un pacchetto di aiuti per 36,5 miliardi di dollari per Stati e territori americani colpiti recentemente dagli uragani, come il Texas, la Florida, le Isole Vergini e Porto Rico. Le misure devono essere ora approvate dal Senato.