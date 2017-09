California si prepara per attacco nucleare

Il 'Los Angeles-area Joint Regional Intelligence Center' il mese scorso ha pubblicato un bollettino avvertendo che un attacco nucleare nel sud dello Stato sarebbe "catastrofico", sollecitando i funzionari regionali a elaborare un piano di risposta.

La guida, distribuita a funzionari locali, statali e federali, al Dipartimento di Sicurezza interna e alle altre agenzie federali, spiega cosa fare per proteggersi.

Per esempio, si consiglia di "mettersi a faccia in giù con le mani sotto il corpo per proteggere la pelle esposta e rimanere sdraiati sino a che non sono passate l'onda d'urto e di calore". Quindi elenca le difficoltà che le autorità governative potrebbero incontrare in caso di esplosione e durante l'evacuazione.