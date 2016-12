Cambi: dollaro vola, rischi per industria manifattura USA

Il dollaro vola e aumentano i rischi per l'industria manifatturiera americana. Il biglietto verde è salito a livelli non visti negli ultimi 14 anni con la vittoria di Donald Trump alle elezioni.

E ora minaccia proprio Trump, complicando la sua politica per riportare posti di lavoro negli Stati Uniti. Anche se il dollaro forte rende i componenti prodotti all'estero meno costosi per le aziende americane, rende allo stesso tempo i prodotti americani più costosi all'estero, danneggiando le aziende che derivano la maggior parte del proprio fatturato fuori dai confini americani.

I primi segnali sono già evidenti, con alcune società che hanno messo in guardia sulle ripercussioni del dollaro forte. Boeing nei giorni scorsi ha parlato di crescente concorrenza per la riduzione dell'8% della forza lavoro nella divisione aerei commerciali. Boeing non ha fatto esplicito riferimento al tasso di cambio, ma l'apprezzamento del biglietto verde favorisce Airbus, dopo anni trascorsi alle prese con l'euro forte.