Capo DDPS si complimenta con sciatrici svizzere

Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Guy Parmelin si è complimentato via twitter con le sciatrici svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin per la conquista delle medaglie d'oro e d'argento nella Combinata.

Per la cronaca, al terzo posto si è classificata l'austriaca Michaela Kirchgasser davanti all'altra atleta rossocrociata Denise Feierabend.

Guy Parmelin ha annunciato la scorsa settimana che si recherà a St. Moritz domani e domenica per assistere di persona alle discese libere maschili e femminili.

A questa ultima gara molto probabilmente non parteciperà Lara Gut, che si è infortunata al ginocchio durante un allenamento prima dello slalom. La sciatrice ticinese, terza dopo la discesa di stamattina, è stata trasportata all'ospedale in elicottero per accertamenti.