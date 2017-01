Capodanno, a Napoli 46 feriti, 2 bimbi tra i più gravi

Il bilancio segna un'impennata rispetto al 2015, quando i feriti registrati furono 30, dato comunque in calo rispetto al 2014, quando furono 51 le persone che ebbero bisogno di ricorrere a ricoveri o cure sanitarie. In ogni caso, per il terzo anno consecutivo, non ci sono decessi.