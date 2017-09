Cappella di Tell, torretta verrà riverniciata

La torretta della Cappella di Tell a Sisikon (UR), sul lago dei Quattro Cantoni, verrà riverniciata. I lavori, indica oggi una nota delle autorità urane, incominceranno lunedì e termineranno alla fine di settembre.

L'operazione sarà eseguita sotto la supervisione del locale ufficio dei monumenti storici.

La cappella di Tell è uno dei monumenti più visitati del Canton Uri. L'attuale struttura, posta sulle rive del lago, è stata realizzata nel 1879. Presenta decorazioni realizzate prima del 1882 dal pittore basilese di soggetti storici Ernst Stückelberg: "il giuramento del Grütli", "il tiro alla mela", "il salto di Tell" e "la morte di Gessler nella via cava".

Stando al Dizionario storico della Svizzera, sul luogo dell'attuale monumento già nel 1388 vi dovrebbe essere stata costruita una cappella in memoria del salto di Guglielmo Tell dalla barca del balivo Gessler. Una cappella è attestata però la prima volta solo nella cronaca della Svizzera di Heinrich Brennwald (1508-16).

Ogni anno, il venerdì dopo l'Ascensione, una confraternita (fondata nel 1561) celebra nella cappella, da sempre dedicata a S. Sebastiano, una messa di suffragio in ricordo di Tell, Werner Stauffacher e Arnold von Melchtal (che secondo alcune tradizioni hanno rappresentato i tre Cantoni primitivi al giuramento del Grütli). La cappella assurse così a luogo simbolo della commemorazione religiosa delle origini della Confederazione.

Nel 1589/90 la cappella venne ampliata o ricostruita e decorata con un ciclo di affreschi dedicato alla vita di Guglielmo Tell. Nel 1599 vi vennero consacrati gli altari di S. Sebastiano, S. Guglielmo, della Trinità, della Madonna e di Ognissanti. Al più tardi dal 1645 la processione alla cappella rivestì un carattere semiufficiale, visto che i suoi costi furono presi a carico dal Cantone.

Come indicato, nel 1879 venne eretto l'edificio attuale. Nel 1884 il parlamento urano decise di riconoscere la tradizionale processione come manifestazione cantonale solenne, ancora celebrata all'inizio del nostro secolo. Sopra la cappella, lungo l'Axenstrasse, sorge un albergo che garantisce l'accesso al monumento dalla strada.