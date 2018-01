Casa Bianca, Trump non partecipò a incontro con russi

La Casa Bianca ha ribadito che Donald Trump non ha partecipato a un incontro con esponenti russi alla Trump Tower durante la campagna elettorale, come ipotizzato dall'ex chief strategist Steve Bannon.

"Come il presidente ha dichiarato molte volte, no. E non era parte o a conoscenza di ciò", ha detto la portavoce Sarah Sanders rispondendo ad una domanda sulle anticipazioni del libro 'Fire and Fury: inside the Trump White House" scritto da Michael Wolff.

"Fire and Fury" uscirà il 9 gennaio, ma è fin d'ora il "number one" della classifica di Amazon.

Lo stesso Wolff, che al suo attivo ha una biografia di Rupert Murdoch, ha segnalato l'ascesa del volume, edito da Henrty Holt e frutto di oltre 200 interviste, in un messaggio su Twitter.

"Fire and Fury ci mostra come e perché Trump è diventato il re della discordia e della divisione", si legge sul sito di Amazon.