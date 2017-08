Casa eroina afroamericana Rosa Parks potrebbe tornare in Usa

Da meno di un anno era stata ricostruita a Berlino la casa di Rosa Parks, l'icona americana dei diritti civili, la donna afroamericana che nel 1955 in Alabama si era rifiutata di cedere il posto in autobus a un uomo bianco e di sedersi sui sedili riservati ai neri.

La casa era stata riedificata nella capitale tedesca, diventando una meta turistica, dopo che Detroit stava per raderla al suolo, in assenza di fondi per mantenerla.

La nipote dell'attivista era intervenuta giusto in tempo, acquistandola per 500 dollari e affidandola all'artista americano Ryan Mendoza, che pietra su pietra l'aveva trasportata oltre l'Atlantico.

Ora la casa può ritornare in patria, racconta l'artista: "Nel momento in cui le persone iniziano a vedere le cose per come sono realmente, è diventata una necessità". Il Paese ha bisogno di più monumenti dedicati alle battaglie per i diritti civili, prosegue.

Con l'esplosione delle violenze razziali a Charlottesville, in Virginia, e il crescente richiamo a togliere le statue dei confederati, Mendoza ritiene che sia arrivato il momento per fare tornare la casa di Rosa Parks negli Usa: "Nel momento in cui gli americani iniziano a capire che bisogna ricontestualizzare i monumenti, come le statue dei confederati, si avverte la mancanza di un bilanciamento dei monumenti per i diritti civili".