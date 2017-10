Caso mercante d'arte Yves Bouvier: due denunce penali in Svizzera

Il mercante d'arte ginevrino Yves Bouvier è al centro di due procedimenti penali in Svizzera nella vicenda che lo oppone al miliardario russo Dmitry Rybolovlev.

Uno è condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) a seguito di una sua denuncia, mentre il secondo è attualmente all'esame di un procuratore ginevrino.

Una denuncia contro Bouvier è stata presentata nel canton Berna dagli avvocati di Rybolovlev, ha indicato il procuratore ginevrino Jean-Bernard Schmid all'ats, confermando la notizia data oggi dalla Tribune de Genève. Il magistrato deve decidere a quale giurisdizione spetti la competenza di darvi seguito.

Secondo Schmid, la vicenda è chiaramente legata a Ginevra, anche se Bouvier si dichiara residente di Singapore: l'uomo d'affari - spiega - soggiorna spesso nella città di Calvino e vi conduce delle attività.

Il MPC, dal canto suo, conferma per bocca di una portavoce di aver registrato una denuncia penale, attualmente all'esame a sua volta. Secondo la Tribune, la denuncia è stata presentata dallo stesso Bouvier in settembre, con l'accusa di corruzione e di violazione della sovranità della Svizzera.

Il mercante d'arte sostiene che il procedimento avviato nel 2015 contro di lui nel Principato di Monaco non è stato oggetto di una domanda di assistenza giudiziaria e afferma di essere caduto in un tranello: il ginevrino accusa il miliardario russo di aver approfittato delle sue relazioni con alti funzionari monegaschi per farlo arrestare e incriminare.

Bouvier è accusato dal magnate di avergli venduto a prezzi eccessivi diverse opere d'arte. Un procedimento è stato aperto contro il commerciante dalla giustizia del Principato, dove risiede l'uomo d'affari russo, peraltro presidente del club di calcio AS Monaco. Nell'ambito di questa complessa vicenda, Bouvier è accusato di truffa e riciclaggio.

Yves Bouvier è presidente della direzione dell'azienda specializzata nella logistica e l'immagazzinamento di opere d'arte Natural Le Coultre, una delle principali società attive al Porto Franco di Ginevra.