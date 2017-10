Cassa malattia cantonale: maggioranza è favorevole, sondaggio

I maggiori sostenitori di questo progetto sono i romandi: il 71,4% di loro lo giudica da "buono" a "ottimo". Anche i ticinesi sono favorevoli, nella misura del 65,4%. L'accoglienza nella Svizzera tedesca è invece più tiepida, l'idea è comunque sostenuta dalla maggioranza (51,5%).

La proposta di lasciare ai singoli cantoni facoltà di creare una cassa malattia pubblica è prevista da una iniziativa popolare recentemente lanciata da una ventina di personalità elvetiche impegnate nel settore sanitario o politico, tra cui quattro consiglieri di Stato a capo dei rispettivi dipartimenti che si occupano di sanità.

Si tratta di Mauro Poggia (MCG/GE), Pierre-Yves Maillard (PS/VD), Heidi Hanselmann (PS/SG) e Anne-Claude Demierre (PS/FR). L'iniziativa è sostenuta anche da medici, associazioni di protezione dei consumatori della Romandia e dal fondatore dell'assicurazione Assura Jean-Paul Diserens.

Per bonus.ch, la proposta tuttavia "non apporta risposte concrete alla questione del controllo dei costi sanitari". Per il portale di confronto dei prezzi sarà quindi "inevitabile, in un futuro prossimo, affrontare il tema della riduzione del catalogo delle prestazioni".