Cassa pensioni BVK: TF conferma condanna ex dirigente Credit Suisse

Condanna a tre anni di prigione confermata per l'ex dirigente di Credit Suisse Alfred Castelberg: il Tribunale federale (TF) ha respinto un ricorso del 62enne contro la sentenza del Tribunale cantonale di Zurigo, nella vicenda legata alla cassa pensioni zurighese BVK.

L'ex quadro dirigente di Credit Suisse è stato giudicato un anno fa colpevole di truffa per mestiere. Il tribunale d'appello l'ha ritenuto responsabile di un danno finanziario di cinque milioni di franchi causato alla cassa pensioni cantonale BVK, attraverso transazioni in borsa truccate. Quelle operazioni avrebbero inoltre permesso all'ex banchiere di incassare oltre 800'000 franchi.

Castelberg aveva stretti legami con l'ex capo degli investimenti della BVK Daniel Gloor, che nell'agosto 2014 è stato condannato, in seconda istanza, a sei anni di prigione per ripetuta corruzione passiva, infedeltà nella gestione pubblica, riciclaggio di denaro e violazione del segreto d'ufficio.

I tre anni di prigione vanno ad aggiungersi ad una precedente condanna a due anni e mezzo inflitta all'ex banchiere per aver corrotto il responsabile di BVK, suo amico.

Con il ricorso al TF, l'ex banchiere sperava di ottenere una riduzione della pena. I giudici di Mon Repos non hanno tuttavia riconosciuto nessuna circostanza attenuante e sono arrivati alla conclusione che il processo è stato equo e non è andato troppo per le lunghe.