Casse pensioni: tasso di copertura calato nel 2015, ma non è crollo

Il tasso di copertura delle casse pensioni è sceso nel 2015 al 104,1%, 1,7 punti percentuali in meno dell'anno prima. Si tratta della prima flessione dal 2011, quando era al 96,2%, sottolinea la società di consulenza Complementa in un comunicato odierno.

Questa contrazione non è comunque paragonabile a quelle subite nel 2001 con lo scoppio della bolla "dotcom" o nel 2008 con la crisi finanziaria, ha spiegato in una conferenza stampa a Zurigo il responsabile dello studio, Jürgen Rothmund. Allora vi era stato un crollo rispettivamente di 26,7 e di 17,4 punti. Inoltre nel 2016 il tasso è tornato a salire: in base a una simulazione si può ritenere che in agosto abbia raggiunto il 105,2%.

L'analisi viene pubblicata da 22 anni. Nell'ultima edizione sono state considerate circa 400 casse con un patrimonio previdenziale di 530 miliardi di franchi.