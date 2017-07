Cassis, "pronto ad accettare la sfida"

In una conferenza stampa a Camorino con il presidente PLRT Bixio Caprara, Cassis si è detto cosciente che si tratta di "un percorso ad ostacoli". Del resto, ha aggiunto, "i veleni sono già partiti".

A suo avviso per la Svizzera italiana avere un esponente in governo è importante, vista la situazione particolare che vive la regione, facendo anche riferimento alla criticità del mercato del lavoro. Avere un italofono in Consiglio federale faciliterà anche i negoziati con l'Italia che oggi si svolgono in inglese.

Cassis siede in Consiglio nazionale dal 2007 e dal 2015 presidente del gruppo parlamentare del PLR. Il successore di Burkhalter sarà eletto dall'Assemblea federale il 20 settembre.