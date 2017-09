Catalogna: agenti Guardia Civil in Centro Telecom

Gli agenti si erano già presentati nel Ctti questa notte per comunicare la decisione del giudice. Gli agenti della polizia spagnola hanno il mandato di verificare se sono state chiuse 29 applicazioni per la comunicazione di dati del voto di domani e per il voto elettronico come chiesto dal magistrato.

I membri della Guardia Civil, riferisce la tv pubblica Tv3, sono stati accolti dai lavoratori del centro, che dipende dal governo catalano, al grido di "Voteremo!". Nell'ultima settimana la Guardia Civil ha imposto la chiusura di più di 140 siti e applicazioni web.