Catalogna: capo Mossos evita carcere, libertà vigilata

La procura aveva chiesto l'arresto per sedizione - riferiva Efe - per la presunta "inazione" dei Mossos durante la repressione attuata dalla polizia spagnola il primo ottobre contro la folla ai seggi del referendum catalano.

In mattinata è stata interrogata come imputata pure per presunta "sedizione" l'intendente dei Mossos Teresa Laplana, che il magistrato ha lasciato in libertà imponendole però di non uscire dal territorio nazionale con ritiro del passaporto e l'obbligo di firmare ogni 15 giorni.