Catalogna: forza contro democrazia è sconfitta, Fabio Abate

Nella Spagna del 2017 ritengo una sconfitta usare la violenza per impedire a qualcuno di votare. Lo ha dichiarato all'ats il "senatore" Fabio Abate del PLR in merito al referendum catalano e all'intervento della polizia per impedire la consultazione.