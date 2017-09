Catalogna: Guardia Civil sequestra altri 2,5 milioni schede

La Guardia Civil spagnola ha sequestrato questo pomeriggio in un magazzino di Igualda, vicino a Barcellona, altri 2,5 milioni di schede per il referendum di indipendenza del 1 ottobre, dichiarato illegale da Madrid.

Gli agenti spagnoli avevano già sequestrato 9,8 milioni di schede in un altro deposito il 20 settembre. Secondo La Vanguardia online che cita il sindaco di Igualada Marc Castells, nel magazzino c'erano anche 100 urne, che però non sono state sequestrate in quanto destinate a operazioni commerciali.