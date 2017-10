Catalogna: Iglesias, enorme preoccupazione per art. 155

Il leader di Podemos, Pablo Iglesias, ha espresso "enorme preoccupazione e delusione" per la decisione del premier Mariano Rajoy, appoggiato da Psoe e Ciudadanos, di usare l'art. 155 contro la Catalogna.

Iglesias ha criticato anche l'arresto di Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, i leader indipendentisti di cui Amnesty International ha chiesto l'immediata liberazione. "Mi vergogno, come spagnolo e come democratico che puntino il dito contro il nostro paese, che non deve sembrare una repubblica delle banane".