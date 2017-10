Catalogna: Juncker, indipendenza aprirebbe strada ad altri

Juncker si è detto "preoccupato" perché "la vita nelle comunità sembra essere diventata difficile, tutti vogliono affermare la propria identità".

La Commissione "non vuole essere coinvolta, perché se lo facessimo creeremmo ancora più caos e non possiamo farlo", ha poi spiegato, dicendo che la stessa cosa vale per il Consiglio europeo di Donald Tusk. "Credo che le persone dovrebbero riconsiderare le proprie posizioni, non possiamo andare avanti così, continuando a dividerci", le diverse comunità "devono avere un futuro e lo devono avere insieme".