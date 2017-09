Catalogna: Madrid manda polizia per impedire voto referendum

Il portavoce del governo spagnolo Inigo Mendez de Vigo ha detto dopo la riunione settimanale del consiglio dei ministri che domenica "non ci sarà alcun referendum in Catalogna". Madrid ha inviato più di 10'000 agenti di polizia in Catalogna per impedire il voto.