Catalogna: oggi riunione emergenza governo Madrid

Soraya Saenz de Santamaria ha detto che la riunione di governo si terrà alle nove di stamattina. La scorsa notte Rajoy è stato impegnato in colloqui con i principali leader politici dopo il discorso del leader catalano Carles Puidgemont.

"Nessuno può accettare una legge che non esiste, dare validità ad un referendum che non è avvenuto né appropriarsi della volontà di un popolo intero", ha aggiunto in un tweet la vicepremier iberica. "Il dialogo tra i democratici si svolge sotto la legge e non inventando le regole che favoriscano una parte rispetto all'altra", ha proseguito Saenz de Santamaria.