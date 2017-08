Catalogna: presentata legge su rottura da Spagna

La "Legge di Transitorietà Giuridica e per la Fondazione della Repubblica" entrerà in applicazione se il 'si' vincerà al referendum annunciato per il primo ottobre nonostante il veto di Madrid e stabilirà il quadro giuridico nel periodo transitorio fino alla proclamazione della repubblica e all'approvazione di una costituzione catalana, ha indicato per i gruppi indipendentisti Lluis Corominas.

Una delle ipotesi è che sia sottoposta con procedura urgente al voto del Parlament di Barcellona il 7 settembre con la legge sul referendum.

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha definito il referendum "illegale" e annunciato che lo impedirà "con ogni mezzo" a sua disposizione.

Si prevede che il governo di Madrid presenti un immediato ricorso contro le due leggi quando saranno formalmente sottoposte all'approvazione del Parlament davanti alla Corte costituzionale spagnola, che dovrebbe pure immediatamente bocciarle.

Ma il governo catalano ha fatto sapere che andrà comunque avanti sulla base della nuova 'legalità catalana' che sarà fra l'altro stabilita dalla 'Legge di Transitorietà Giuridica".