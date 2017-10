Catalogna: Puidgemont glissa e propone 2 mesi dialogo

Il presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, non risponde in modo esplicito al premier spagnolo Mariano Rajoy e non chiarisce se abbia o meno dichiarato l'indipendenza della Catalogna, ma propone due mesi di dialogo attraverso una mediazione.

Nella sua risposta, inviata per fax prima dello scadere dell'ultimatum alle 10 di stamani, Puidgemont chiede inoltre un confronto diretto con Rajoy. Lo riferisce La Vanguardia.

Con un tono che il sito web di El Pais definisce "conciliante", Puigdemont afferma che "la situazione in cui viviamo è di tale importanza che richiede risposte politiche e soluzioni che siano all'altezza", e ricorda di aver "sospeso" la dichiarazione di indipendenza e di aver proposto "un'offerta sincera di dialogo".

"Non l'ho fatto per debolezza - scrive il presidente catalano - ma per avanzare una proposta onesta per trovare una soluzione per il rapporto tra lo Stato spagnolo e la Catalogna, rimasto bloccato da molti anni".

Puigdemont assicura inoltre che la "priorità" del suo governo è "cercare con determinazione il modo di dialogare: vogliamo parlare, come fanno le democrazie", aggiunge.