Catalogna: Puigdemont convoca referendum 1 ottobre

Ai catalani sarà chiesto, ha detto, se vogliono che la Catalogna sia "uno Stato indipendente sotto forma di Repubblica".

L'annuncio di Puigdemont aggrava la crisi in corso con Madrid, dagli sviluppi imprevedibili. Il premier conservatore spagnolo Mariano Rajoy ha dichiarato 'illegale' e 'anticostituzionale' il referendum catalano, affermando che ne impedirà lo svolgimento.

Puigdemont ha annunciato in forma solenne la data della convocazione del referendum nella sede della Generalità catalana, circondato da tutto il governo e dai deputati indipendentisti che hanno la maggioranza assoluta nel parlamento di Barclelona.

Per ora non è stato firmato alcun atto ufficiale per evitare che Madrid faccia immediatamente ricorso alla Corte costituzionale spagnola per bloccare la convocazione e chiedere misure contro i dirigenti catalani. Puigdemont ha accusato il governo di Madrid di non avere dato alcuna risposta positiva alle offerte di negoziato da parte della Catalogna. Il 'President' ha fatto risalire l'aggravamento del conflitto con la Spagna alla sentenza della corte costituzionale di Madrid di 7 anni fa che aveva bocciato lo 'statuto catalano' votato dai parlamenti di Madrid e Barcellona e approvato con un referendum dalla popolazione catalana. Da allora "tutte le nostre proposte sono state respinte", ha detto, e da Madrid è giunta "una lunga serie di no".