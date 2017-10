Catalogna: Rajoy, non escludo la sospensione dell'autonomia

Il premier spagnolo Mariano Rajoy non esclude di applicare l'articolo 155 della Costituzione e sospendere l'autonomia alla Catalogna.

"Non escludo assolutamente nulla di quello che prevede la legge", ha detto rispondendo ad una domanda sull'articolo 155 in un'intervista al Pais.

"Farò ciò che devo a suo tempo, l'ideale sarebbe non prendere decisioni drastiche", però da parte catalana "dovrebbero prodursi delle correzioni", ha spiegato, aggiungendo: "Finché la minaccia di una dichiarazione d'indipendenza non scompare dal panorama politico, è molto difficile che il Governo non prenda delle decisioni".