Catalogna, sindaco Barcellona chiede mediazione Ue

Colau, eletta con Podemos, sottolinea che il conflitto catalano non è una questione interna spagnola e deve essere affrontato nella sua dimensione europea. L'Europa afferma non può non reagire alle minacce ai diritti e alle libertà fondamentali che l'offensiva di Madrid provoca in Catalogna.

"Rispettiamo l'ordine costituzionale della Spagna", ha intanto affermato un portavoce della Commissione Ue, Alexander Winterstein, che - confrontato con le domande dei giornalisti - ha ribadito la posizione dell'esecutivo comunitario.