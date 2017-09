Catalogna: sondaggio, 60% catalani voterà

Fra chi voterà il 59,5% è per il sì all'indipendenza. Il 30,7% per il no, bianco o nullo e il 4,4% non si pronuncia, secondo il sondaggio Celeste-tel. La legge catalana del referendum, non fissa un quorum perché il risultato sia valido. Madrid ha dichiarato il referendum "illegale" e vuole impedirlo.