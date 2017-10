Catalogna: voto referendum, polizia interviene in seggi

Le operazioni di voto sono iniziate in diversi collegi elettorali in Catalogna che hanno potuto aprire alle 9. In alcuni seggi sta intervenendo la polizia spagnola.

Migliaia di persone si sono concentrate in tutto il paese davanti ai seggi, che in molti casi sono difesi dai trattori del sindacato dei Contadini catalani (Up).

A Girona, la polizia anti-sommossa spagnola è penetrata nel seggio elettorale dove era previsto votasse il presidente catalano Carles Puigdemont, sfondando le porte che erano state chiuse dai cittadini presenti.

Gli agenti hanno fatto irruzione all'interno accolti dal grido "Voterem" degli elettori, che hanno poi iniziato a cantare Els Segadors, l'inno nazionale catalano. Le urne e le schede sono state portate via dai volontari catalani .

Il portavoce del governo catalano, Jordi Turull, ha annunciato stamane presto un cambio nella logistica del voto per il referendum, per permettere di votare in qualunque seggio della propria zona, non solo in quello di riferimento, riferisce il giornale di Barcellona La Vanguardia. Con questa misura la Generalitat intende consentire di votare anche a chi troverà il proprio seggio chiuso dalla polizia.

"Tutte le persone possono andare a votare in qualsiasi scuola, presentando un passaporto o una carta di identità", ha spiegato Turull in una conferenza stampa. "E' stata implementata un'applicazione - ha poi aggiunto - per verificare che una persona voti una volta sola".

Nonostante la pioggia e il dispiegamento di forze di polizia disposto da Madrid, già stamane presto erano centinaia le persone in fila fuori dai seggi elettorali a Barcellona, pronti ad esprimere il proprio voto sul referendum.

Secondo quanto riporta la stampa locale, attivisti indipendentisti hanno passato la notte a sorvegliare i seggi, anche se la Guardia Civil ha sbarrato gli ingressi. In alcune zone della città sono stati allestiti banchetti all'aperto per consentire il voto. Agenti del Mossos d'esquadra stanno pattugliando diverse zone della città.